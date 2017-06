Marjorie de Sousa desmiente a Julián Gil

Penosamente y derivado de los recientes acontecimientos que ponen en credibilidad mi testimonio y el de mi equipo, aqui esta textual la conversacion que sostuve con el papá de Matias #JulianGil el pasado viernes cuando se presentó una emergencia médica. Independientemente de cualquier situacion legal o personal por supuesto que el siempre tiene que estar enterado de lo que ocurra con nuesto hijo justo como lo esperaría yo si el se encontrará en la misma situación, es una pena seguir llegando a estos detalles tan personales que afectan tanto pero tampoco es justo asumír la situacion como tal solo por que obedece a sus intereses mediaticos. gracias por su comprensión.

