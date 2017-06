Julián Gil: “Marjorie miente y quiere desprestigiarme”

El actor confirma que fueron varios periodistas y no su expareja quienes le informaron de la asfixia de su hijo

Julián Gil ya reaccionó al desmentido que hace algunas horas le hizo Marjorie de Sousa, quien afirmó en un comunicado que ella había enterado a su expareja de la asfixia que su hijo Matías Gregorio sufrió el jueves por la noche.

Tal como lo hizo De Sousa, el argentino usó su sitio en Instagram para defenderse de lo que calificó como “mentiras” por parte de la venezolana. “Una vez más, pongo en evidencia las mentiras que la Sra. de Sousa utiliza con el único fin de desprestigiarme”.

Una vez más, pongo en evidencia las mentiras que la Sra de Sousa utiliza con el único fin de desprestigiarme, lo hago porque adicional a Matias, tengo dos hijos mas, una familia, un público y un trabajo por lo que he luchado toda mi vida y no voy a permitir ni una falta de respeto más, ojalá la misma energía que utiliza La señora para destruir la usara para construir un futuro de paz y armonía para Matias. Que lastima que me tenga que prestar para algo tan bajo como esto Pero toca ….. "PREFIERO QUE ME HIERAN CON LA VERDAD …. PERO NO "TRATEN" DE DESTRUÍRME CON LA MENTIRA"

Antes de presentar un video con tres conversaciones de WhatsApp con diferentes reporteros, mismos que le preguntaron sobre la salud del pequeño y le informaron de las alarmantes versiones antes que de Sousa, Gil comentó que no está dispuesto a permitir que lo difamen. “Lo hago porque adicional a Matías, tengo dos hijos más, una familia, un público y un trabajo por lo que he luchado toda mi vida y no voy a permitir ni una falta de respeto más”.

Chat original donde se evidencia que no se me notificó…!! Que fui yo quien me enteré por personas de la prensa que me escribieron …. Acccion-reacción Pero nada mejor que reaccionar con evidencias Quien miente?

Finalmente Julián dedicó algunas palabras a la madre de su hijo. “Ojalá la misma energía que utiliza la señora para destruir la usara para construir un futuro de paz y armonía para Matías”.

