Julián Gil: Me entero de la salud de mi hijo por la prensa

No está interesado en pedir una prueba ADN del bebé para excluir a otros posibles padres

Primicias

Julián Gil lamentó que se tenga que enterar por la prensa del estado de salud del bebé.

“Ella -Marjorie de Sousa- me contestó y me dijo que tenía todo bajo control, por fortuna tengo varios amigos que me enteran de lo que allí sucede”, señaló al Programa Hoy.

El pasado viernes su hijo, Matías Gil Sousa tuvo problemas debido al reflujo severo que padece, lo cual obligó a su madre a llamar de emergencia una ambulancia.

Ambos actores se encuentran dentro de un juicio por determinar las condiciones económicas con las cuales se mantendrá el pequeño, luego de su separación justo al momento de su nacimiento.

Julián Gil recalcó que su pequeño es un hijo legítimo, y pidió a la prensa más respeto para terceros que han sido involucrados en el escándalo.

“Yo no pienso pedir una prueba ADN, me gustaría se excluyera a Gabriel -Soto- y Geraldine -Bazán- porque son dos grandes amigos, y creo que les está salpicando algo que no debería, ellos tienen dos niñas y creo hay que tener cordura y discreción.

Redacción LMSHOW