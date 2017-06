Exigen a Tucanes y Gerardo Ortíz se disculpen con presidente municipal de Tijuana

Podrían permitirles cantar si se comprometen a tener una lista de interpretaciones que no hagan alusión a crímenes

Raúl Felipe Luevano Secretario del Ayuntamiento en Tijuana, quien es señalado por censurar la presentación de los Tucanes en esa ciudad, defendió su decisión, al afirmar que no permitirán que el delito sea visto como algo positivo por parte de la población.

“El permitir que estos artistas vengan a hacer apología del delito, que le canten a los narcotraficantes y a quienes cometan delitos, es como aplaudirles sus fechorías, mientras pretendan cantar narco corridos no se les permitirá su actuación” señaló.

En 2008 durante una época de bastante violencia en Tijuana en una presentación de los Tucanes le mandó saludos públicamente, eso generó el veto.

En tanto no haya un cambio en la lista de canciones no habrá autorización, en su caso, los artistas que presentó el Palenque lo hizo sin la autorización, aunque abrió la puerta a que puedan actuar.

“Deben ofrecer una disculpa al Presidente Municipal, no cantar narco corridos, y tener una lista de canciones que no haga alusión a ningún delito, en particular, los Tucanes de Tijuana y Gerardo Ortiz”.

Redacción LMSHOW