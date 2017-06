Colate sorpendido por supuesto embarazo de Paulina Rubio

El empresario asegura, también, que su hijo rechaza que su madre se vuelva a casar

El empresario Nicolás Vallejo-Nágera, mejor conocido como Colate, reaccionó con sorpresa ante el posible embarazo de Paulina Rubio, con quien tiene a un hijo en común.

“No me ha dicho nada, me he enterado por ti, o sea que no sé nada”, dijo en primera instancia el ex de Pau, posteriormente expresó: “no lo sé, (…) pues no tenía ni idea, pero bueno, me alegro mucho”.

El empresario aún mantiene una disputa en un tribunal en Miami Dade para determinar las condiciones de manutención de su pequeño. Incluso, confesó al programa Ventaneando que las rencillas contra la Chica Dorada han quedado atrás y, por ahora, se llevan muy bien.

También aseguró que su hijo, Nico, rechaza que su madre se vuelva a casar: “supongo que es normal, los niños (muchas veces no quieren que sus padres vuelvan a casarse), pero bueno tampoco hay intensiones de momento” expuso.

Paulina Rubio tiene otro hijo, el cual es fruto de su relación con la estrella de la música regional mexicana Gerardo Bazúa, quien es el encargado de abrirle sus conciertos.

Redacción LMSHOW