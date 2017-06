Ariana Grande visita a sus fans en un hospital de Manchester

La cantante ya se encuentra lista para dar su concierto benéfico para las víctimas del ataque terrorista

Ariana Grande está en Manchester preparando todo para One Love Manchester, un show que presentará a grandes celebridades con la finalidad de recaudar fondos destinados a las víctimas y familias del atentado suicida que ocurrió en la ciudad británica.

Pero antes que todo, la cantante mostró su enorme corazón y decidió visitar a sus fans que se encuentran en el hospital recuperándose, incluso se tomó algunas fotos con ellos y ya comienzan a circular en redes sociales.

Al concierto benéfico del próximo domingo en el Emirates Old Trafford Cricket Ground se unieron estrellas como como Justin Bieber, Coldplay, Miley Cyrus, Niall Horan, Little Mix, Katy Perry, Take That, Usher, Robbie Williams y Pharrell Williams

Todo el dinero se entregará al Fondo de Emergencia de la Cruz Roja de Manchester .