Alfredo Adame sí cree en la fidelidad

Luego de que Livia Brito y su prometido dijeran que la fidelidad no existe, el actor opina todo lo contrario

Aunque para algunas personas como Livia Brito y su prometido la fidelidad no existe, Alfredo Adame sí cree en ella y hasta la practica, al menos en sus relaciones más serias como han sido sus tres matrimonios.

“Evidentemente, yo sí creo que la fidelidad existe. Decidir cuándo es el momento de practicarla, es una cuestión de cada persona de repente tienes un noviazgo y te conduces como una persona fiel, porque tus valores y principios así te lo piden o puedes tener dos o tres novias e irte por la infidelidad”, declaró Adame a LMSHOW.

El actor de la telenovela A que no me dejas, opina que la necesidad de ser fiel es una situación que todos los seres humanos experimentamos. En su caso, acepta, ha sido infiel. “Yo he practicado la infidelidad cuando no he tenido una relación formal. Cuando yo era joven y no tenía novia, practicaba el libertinaje, la diversión, el relajo y todo ese rollo. Cuando tenía una novia, era fiel”.

Actualmente, a sus 58 años, el también conductor afirma que ya no le pasa por la mente tener más de una pareja a la vez. “Me acabo de divorciar. A esta edad ya no ando en el ibertinaje, sino en busca del amor y la felicidad”.

Redacción /LMSHOW