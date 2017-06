Despiden de telenovela a mamá de Paulina Rubio por conflictiva

Susana Dosamantes ya no interpretará a una malvada abuela en El vuelo de la victoria

Tal parece que esta semana no es la mejor para la telenovela del Vuelo de la Victoria, historia que aún no inicia sus transmisiones ni en Televisa ni en Univisión y que ya cuenta con dos despidos, pues además de la salida de Pablo Montero, también nos enteramos que Susana Dosamantes ya no forma parte del elenco.

Durante las últimas horas del miércoles, LMShow recibió la noticia del despido a la madre de Paulina Rubio.

Aparentemente, la productora Nathalie Lartilleux decidió terminar con el personaje debido a que resultaba muy complicado grabar con la estrella, quien manifestó su desacuerdo con algunas decisiones respecto a la historia y las grabaciones, situación que había generado una tensa relación con parte del equipo de trabajo.

En El Vuelo de la Victoria, doña Susana daba vida a una abuela que desempeñaba el papel de una villana, circunstancia que inicialmente la tenía muy emocionada debido a que el personaje le resultaba divertido. Finalmente, ayer miércoles se grabó la escena donde la abuela muere.

Cabe destacar que la última participación de Dosamantes en telenovelas fue en Tres veces Ana, historia en la que se caracterizó por su buena disposición y actitud positiva.

