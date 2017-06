Revelan que Juan Gabriel dejó un hijo de 10 años

La cantante Dulce afirma que, además del menor de edad, el Divo de Juárez tiene otro descendiente ya adulto que prefiere el anonimato

Primicias

Al parecer, Anathan Briss no andaba tan perdido cuando nos dijo que Juan Gabriel había salido más macho que todos los machos de México, ahora al artista le aparecieron dos nuevos hijos y uno de ellos, según la cantante Dulce, sería menor de edad.

“Sí hay más hijos de Juan Gabriel, yo lo sé por una amistad muy cercana. Son dos varones, uno de ellos ya grande, exitoso, a quien no le interesa el escándalo ni aparecer para reclamar nada. El otro sí, es un pequeño de unos 10 años”, declaró la intérprete de ‘Déjame volver contigo’.

En entrevista con varios medios de comunicación para promocionar el espectáculo GranDiosas, Dulce aseguró no poder ofrecer mayores detalles, pero “Poco a poco saldrán a la luz, hay que esperar. No puedo decir más porque no es asunto mío, pero sí les puedo asegurar que Juan Gabriel pensó en todos sus hijos para repartir sus bienes”, externó la también actriz, quien durante los últimos meses ha ofrecido varias declaraciones contra Iván Aguilera, heredero del Divo de Juárez, luego de que este negara los permisos para presentar el musical Amor Eterno, donde ella participaba.

Finalmente, Dulce reflexionó: “Nuestro Juan Gabriel era bien activo, bien machote también”.

Redacción / LMSHOW