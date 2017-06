Marjorie de Sousa dispuesta a pasar por las mismas crisis y demandas

Con tal de tener a su hijo en sus brazos

“Mi vida cambió por completo, mi prioridad es otra que es mi hijo, a nivel laboral uno debe escoger mejor sus proyectos, ¿donde quieres estar?, ¿dónde quieres vivir?, siempre buscando la estabilidad emocional del bebé”, así se expresa Marjorie de Sousa ante People en Español al explicar de qué forma ha cambiado su vida la llegada de su vástago Matías.

Y es clara al mencionar que no detendrá su carrera, aunque se está dando un largo espacio de tiempo para gozar el desarrollo de su pequeño.

“He podido verlo crecer, todos los detalles de él, y para mi es importante pasar estos momentos con mi hijo”, indica.

La actriz también habló de los conflictos que ha pasado con el padre de Matías, el también actor Julián Gil.

“Las demandas han sido una etapa muy fuerte, no me arrepiento de nada, si me dan a escoger si vuelvo a vivir todo esto por mi hijo, lo vuelvo a hacer”, explica.

La venezolana se da tiempo para dar detalles sobre la vida cotidiana de su bebe.