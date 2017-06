Lucía Villalón: Me habría equivocado al casarme con Chicharito Hernández

Se alegra por no haber tomado esa decisión

Lucía Villalón, la expareja de Javier el Chicharito Hernández rompió el silencio al asegurar que no haber llegado al altar fue una cuestión acertada.

“La -pregunta- que yo me hago es cómo hemos llegado a esto… Yo soy muy creyente y sé que todo ha pasado porque Dios así lo ha querido, porque si me hubiera casado con él me habría equivocado. Está claro que él no estaba preparado ni le ha dado nunca la importancia que debe” le dijo a la revista Woman.

La presentadora deportiva de 28 años admite que no pasa por un buen momento emocional.

“No puedo decir que estoy en mi mejor momento, la verdad, pero tampoco en el peor. De desamor nadie se muere; y ahora toca superar la decepción”, expresa.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha anunciado ninguna relación formal, aunque al delantero mexicano se le ligó con la sobrina de Thalía, Camila Sodi.

Redacción LMSHOW