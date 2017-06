Julión Álvarez no quiere ser ‘El Rey de la Taquilla’

Asegura que le da miedo ya no poder agotar los conciertos

Más Chismes

Julión Álvarez pidió a la prensa que ya no lo llame ‘El Rey de la Taquilla’, pues el título implica una muy complicada labor de mantenerse como el mayor vendedor de boletos, circunstancia que, sabe, algún día ya no podrá cumplir.



“Se me hace un título muy fuerte. Precisamente por las etapas o los momentos, ‘El Rey de la Taquilla’ puede ser un eslogan muy fácil de usar, puedes ser ‘El Rey del Trueco o ‘El Rey del ya no jala’, entonces ya no me digan ‘El Rey de la Taquilla”, dijo Álvarez durante la presentación de su disco Ni Diablo ni Santo, en la Ciudad de México.



El intérprete de ‘Y tú’ aceptó que, aunque disfruta al ver los llenos absolutos de sus presentaciones, también tiene miedo de que el éxito no sea eterno. “Es lógico. El artista que me digan, que haya tenido una gran trayectoria, también ha tenido sus altas y sus bajas. Hay muchos talentos nuevos, especialmente con los cambios. Sentimos que hemos durado y vamos a trabajar para durar un poquito más”.



Cabe recordar que durante el último año, el chiapaneco se ha convertido en la figura más taquillera de México, seguido muy de cerca por la Banda MS y dejando atrás a otros talentos acostumbrados hacer los mayores vendedores, como Alejandro Fernández y La Arrolladora Banda el Limón.

Redacción /LMSHOW