Julión alcahuetea a Alejandro Fernández: “Él también pistea”

Álvarez confesó que más de una vez se le han pasado las copas en el escenario

Luego de que Alejandro Fernández afirmara en una entrevista que “todos pisteamos”, refiriéndose a que, por más críticas que él reciba por sus constantes fiestas dentro y fuera del escenario, todos consumimos alcohol, Julión Álvarez se le unió y confesó que también se ha pasado de copas mientras canta.



“Lo de las borracheras, sí me las he pegado y ha habido ocasiones en las que nos pasamos. A veces es mucha la emoción y la adrenalina, que en el momento no te das cuenta. Empiezas ‘salud’ y salud’ y ‘tómele’, ves que la gente canta y te emocionas”, compartió Álvarez en conferencia de prensa.



Sin embargo, aseguró que cuenta con un equipo que lo respalda, lo cuida y le pone un hasta aquí cuando ya lo nota demasiado alegre. “Ellos están pendientes, no se echan el alcohol ni mucho menos. Yo les pregunto que ¿cómo me veo?, luego nada más me dan una palmada y ya entendí, en serio, así le hago”.



Cómo está seguro de que seguirá armando la fiesta en escena, nos dijo: “me ha pasado muchas veces y me volverá a pasar. Pasan los años y uno va agarrando colmillo para pistear”.

