Luis Fonsi derriba Despacito el muro de Donald Trump

Pasaron 20 años antes de que una canción en español lograra estar en el número uno de las listas de Billboard, desde Macarena, ninguna interpretación había obtenido tal éxito, hasta que llegó Despacito de Luis Fonsi.

El cantante asume el éxito con serenidad, sabe que esto fue un golpe de suerte, como haberse ganado la lotería.

Detrás del triunfo, hay una historia de racismo, discriminación y agresiones por ser latino.

“Viví bullying, discriminación, racismo. Todo. Y lo atravesé. ¿Qué hizo eso? Me endureció. Me hizo madurar más rápido y enfocarme más en la música y los deportes, mis dos pasiones. Y me hizo mejor persona. Me acercó más a mi familia, a mis hermanos” le dice a el diario El Clarín de Argentina.

-¿Con la música revertiste el bullying? Le preguntan

-Sin lugar a dudas. Me dio un piso firme para decirme “voy a salir a flote”. Es muy difícil hablar de los Estados Unidos como si fuera un solo lugar. Es un tema delicado. Hay mucha diferencia de opinión con eso. Los latinos allá estamos dando que hablar. Y no me refiero a Despacito, sino a los deportes, a la política, a Hollywood”.

