Julión Álvarez confiesa que fue un mandilón

El hombre al que le gusta que las mujeres sepan usar el trapeador, también ayudaba en las labores de la casa

Julión Álvarez confesó que perteneció al honorable club de los mandilones, término con el que en México se califica a los hombres que colaboran en las labores del hogar.

Durante la presentación de la nueva producción titulada Ni diablo ni Santo, el originario de Chiapas reconoció que hace tiempo llegó a apoyar con las labores domésticas. “Sí era mandilón, ya no, no tengo tiempo de hacerlo. Me toca muy poco estar en la casa y cuando voy me consienten. La neta antes sí le entraba a todo, pero ahora ya no se me antoja ser mandilón”.

La declaración se da a poco más de un año de que el intérprete causara controversia al declarar que para él era un requisito indispensable que las mujeres fueran unas expertas con el trapeador. Al respecto, confesó que, aunque, cuando surgió el escándalo le restó importancia, finalmente se dio cuenta de la magnitud de sus declaraciones, lo que lo hizo temer a las afectaciones que pudiera sufrir su carrera.

Quién iba a decir que este personaje, “educado a la antigua”, como el mismo se define y que gusta de que su propia esposa sea la que le prepare la salsa con la que acompañe sus quesadillas, colaboraba en actividades como limpiar la casa, lavar la ropa o quizás hasta cocinar. ¿Será posible?

Joel O’Farrili / LMSHOW