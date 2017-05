Julián Gil a Niurka: ‘Los hombres también lloramos’

El actor defiende las lágrimas que ha soltado en público cuando ha hablado de su expareja o de su bebé

Primicias

Julián Gil reaccionó a las fuertes críticas que Niurka Marcos le hizo por llorar frente a las cámaras de televisión cuando habló de lo mucho que extraña a su hijo Matías Gregorio, con quien solo puede convivir una hora al mes bajo supervisión.

“En cuanto a si lloro o no lloro, los hombres tenemos todo el derecho de llorar; los hombres también lloramos, no somos de palo, sentimos y las veces que he llorado, te pudo decir que así lo he sentido y a veces he tenido que llorar en cámaras porque no me aguanto. Creo que es un sentimiento muy natural”, dijo Gil al en el programa El Gordo y la Flaca.

Desde que el actor y De Sousa tienen problemas, el actor ha llorado en varias de sus apariciones públicas. Primero lo hizo al confirmar el final de su relación con la artista, luego al hablar sobre su alejamiento del niño y recientemente al llegar a México para encontrarse con su pequeño, lo que motivó los comentarios de Niurka.

Redacción / LMSHOW