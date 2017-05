Silvia Pinal: “Con Enrique Guzmán me aburría”

La actriz señaló que los más de 10 años que ella le llevaba fue una situación determinante para el deterioro de su matrimonio

Silvia Pinal confesó que su matrimonio con Enrique Guzmán fue muy aburrido, pues cada uno tenía diferentes intereses debido a que ella es mayor que él por más de 10 años.



“Había cosas como correr cochecitos o volar aviones a control remoto, pero bueno, ahí me tienes aburrida y acompañándolo. ¿Qué podía hacer? Estaba enamorada. Fui feliz una temporada porque era muy simpático, agradable y fiestero”, recordó la legendaria estrella mexicana al leer parte de su autobiografía.



La también productora recordó que el romance con el cantante fue un completo escándalo, debido a la diferencia de edades. “Fue un escándalo total. Nos decían: ‘¿qué haces con este niño?’, ¿qué haces con esa señora?’. Nos criticaron hasta que se cansaron, pero no hicimos caso a nadie”.



Al final, Pinal define la experiencia con Guzmán como “un resbalón que me costó muy caro. Fui feliz, pero todo cambió para mal, excepto por mis dos hijos hermosos. Fue una historia compleja, llena de drama”.

Redacción /LMSHOW