Pedro Rivera quiere que su hijo menor compita con Lupillo y Jenni

Actualmente, uno de los anhelos más grandes de don Pedro Rivera es que el menor de sus hijos, Juan Carlos, el pequeño que procreó fuera de su matrimonio con doña Rosa, se dedique a la música, como lo hicieran prácticamente todos sus medios hermanos, especialmente Jenni Rivera y Lupillo.



En entrevista con LMShow, Rivera nos habló acerca de sus deseos e intenciones para el adolescente de 13 años. “No me ha dicho nada, pero yo quisiera que sí cantara porque cuando él era chiquito, yo me lo llevaba a cantar a la placita Olvera y canta muy afinadito y todo”.



El hombre de 71 años tampoco piensa obligar al más pequeño de su familia. “A mis hijos nunca los obligue a que hicieran lo que a mí me gustaba. Sin embargo, les gustó, me siguieron y les está yendo muy bien. Yo creo que hará lo mismo.



Según el entrevistado, los hijos se caracterizan por contradecir a los padres, por lo que prefiere no decirle nada a su retoño. “Ya no le vuelvo a insistir, porque no es bueno”.

Joel O’Farrili / LMSHOW