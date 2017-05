¡Exclusiva! Pedro Rivera “Los hijos piensan que uno ya pasó de moda”

El papá de los hermanos Rivera afirma que, aunque aconseje a sus hijos, es difícil que le hagan caso

Más Chismes

Aunque considera que formó buenos hijos, a sus 71 años don Pedro Rivera llegó a la edad en la que siente que sus descendientes hace un poco caso a sus consejos.



“A los hijos se le repiten las cosas, pero como ya está uno viejo, piensan que uno ya pasó de moda y no es así. Yo creo que ser viejo es un privilegio, porque muchísima gente de la que yo conocí está en la cárcel, otros ya murieron y yo sigo paradito”, dijo el patriarca de la dinastía Rivera en entrevista con LMShow.

El padre de los cantantes Jenni y Lupillo Rivera aseguró que, aunque se siente en plenitud total, mucha gente lo trata como un anciano. “Claro que no me siento viejo, pero la gente piensa otras cosas. Yo me siento muy bien, con mucha energía, ganas de vivir y seguir triunfando”.



El entrevistado grabó durante todo el lunes, las 11 canciones de lo que será su nuevo disco de corridos. En la producción, incluyó una canción titulada “El celular de Juanito”, una historia sobre el abandono de los hijos a los padres. Al respecto, Rivera agregó: “en estas fechas, yo creo que los hijos no saben de dónde nacieron”.



El propietario de Cintas Acuario, también respondió si siente miedo de que sus hijos lo abandonen. “No, ya estoy muy viejo para sentir miedo. Sé que la vida es muy dura, uno tiene que aprender a cuidarse propiamente, porque si te descuidas, quién va a morir, eres tú”.

Joel O’Farrili / LMSHOW