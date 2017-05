Julio César Chávez le pide al “Potrillo” que deje de pistear

El ex campeón de box también le sugirió que se internará en su clínica de rehabilitación

Más Chismes Noticias

Luego de que Alejandro Fernández concediera una entrevista a distintos medios con unas evidentes copas de más, tras salir de una de sus presentaciones en Monterrey, el cantante aprovechó para hablar de todo un poco, pero en especial para responderle al ex boxeador Julio César Chávez, quien en una entrevista le aconsejó que “ya dejara de pistear”.

Cuando le mostraron el video al “Potrillo”, él no hizo más que reír y decir “Dile que no se ponga a pistear él, a ver a pistear todo el mundo se pone, no se pongan de fresas”, señaló delante de todos los medios. Pero también mostró su admiración por el ex peleador, “Le mandó mil besos, es mi ídolo, es amigo de mi papá”.

Cabe señalar, que el intérprete de “Como quien pierde una estrella” últimamente ha sido captado en estado de ebriedad, es por eso que Julio César le mandó aquel mensaje, incluso le dijo que lo iba a llevar a la clínica de rehabilitación que tiene, la cual trata diferentes problemas de adicción.

Redacción/ LMShow