Gloria Estefan pide oren por salud de su madre

I'm calling, once again, on all my prayer warriors…If you have a spare moment please send my momma, Gloria Fajardo, your prayers, love & light to give her strength throughout her difficult healing process. I love you & thank you for all the beautiful messages & sentiments that you've sent to us already…🙏🏻✌️😘❤️🌻🌻☀️❤️ Les pido de nuevo a mis guerrilleros de la oración que, si tienen un momento libre, le envíen, oraciones, amor y luz a mi mami, Gloria Fajardo para darle fuerza durante este momento difícil en su sanacion. Los quiero mucho y les doy muchas gracias por los bellos mensajes y sentimientos que nos han enviado…🙏🏻😘❤️🌻✌️🤗☀️❤️

