Carmen Jara niega que fans de Chiquis Rivera la hayan abucheado

La cantante dice que si acaso fue una persona la que le gritó algo durante su show en Salinas, California

Carmen Jara se niega a aceptar que los fans de Chiquis Rivera no la quieren, y por eso dice que no es cierto que fue abucheada por los seguidores de la hija de Jenni Rivera cuando se subió a cantar a un escenario de Salinas, California.

“Solo una persona me dijo [que yo no canto], que es fan de ella. Todos [los demás] estaban cantando conmigo”, dijo Jara en relación a la pregunta de si le afectaba que le hicieran el “fuchi” en el escenario.

Ambas cantantes coincidieron en un baile que se efectuó en Salinas, al norte de California, este fin de semana.

Cuando Jara subió al escenario, se oyeron gritos de “no canta”, según un video que subió a su página el programa “Suelta la sopa”.

“Por no cantar me pagan”, les respondió la intérprete, quien reconoció que el problema con Chiquis inició cuando la novel artista dijo que no conocía a Jara, quien tiene décadas de trayectoria.