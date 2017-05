Silvia Pinal lanza nueva ofensiva contra Enrique Guzmán

Le manda decir que, aunque él no quiera, siempre estará en su vida porque tuvieron dos hijos "¡ya se amoló!"

Más Chismes

Luego de la cancelación de su serie biográfica por parte de Televisa, le preguntamos a Silvia Pinal si cree que su exesposo Enrique Guzmán está feliz con la decisión de la televisora, pues él se resistía a que su nombre apareciera en la historia sin un pago previo.



La primera actriz respondió la pregunta y de paso le dejó un mensaje al padre de Alejandra Guzmán. “¿Él no quería aparecer en la serie?, -dijo irónica- si no quería, pues ya se amoló, porque está dentro de mi vida a fuerza. Tengo dos hijos de él, se apellidan Guzmán, o sea que no hay de otra”.



LMShow platicó con la primera actriz, tras concluir la lectura de una buena parte de su libro autobiográfico en el Palacio de Bellas Artes. Durante el evento, al hablar sobre su historia con Guzmán, calificó la relación como “un resbalón”.



Al parecer, la expareja jamás podrá volver a llevarse bien, pues siempre que uno habla del otro no es precisamente para mandarle los saludos más afectuosos.

Joel O’Farrili / LMSHOW