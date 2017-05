Mentira que Marjorie de Sousa pidió 10 mil dólares mensuales de manutención

Los abogados de la actriz dijeron que Julián Gil deberá pagar un porcentaje de su sueldo, no la cantidad que dicen en los medios

Es totalmente falso que Marjorie de Sousa haya pedido a Julián Gil una pensión mensual de 10 mil dólares para su hijo Matías Gregorio, afirmaron los abogados de la actriz.



En entrevista con LMShow, los licenciados Alma Peña y Orlando Padilla negaron la escandalosa cifra y explicaron que la resolución dada a conocer la semana pasada, misma que obliga a Gil a dar el 20 por ciento de sus ingresos para la manutención, es una medida temporal.



“Jamás se pidió esa cifra. El juzgado pide una lista de gastos, también una lista de ingresos de ambas partes. Ahorita es una pensión provisional, el juez decretó un 20 por ciento de los ingresos del señor Gil, pero no se habló de cantidades, en los juzgados normalmente se habla de porcentajes, no de cantidades”, señalaron los defensores de la actriz.



Respecto a la polémica lista de gastos entregada por Marjorie al juzgado, donde se incluían compras como pescado y tlapalería, su equipo legal comentó: “no lo conozco, jamás lo vi. Esa famosa lista que ha salido en todos los medios es una lista de gastos que se presenta siempre que hay una controversia familiar. En pescadería no hay nada”.

Joel O’Farrili / LMSHOW