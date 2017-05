A Aracely Arámbula no le interesa salir en la serie de Luis Miguel

La actriz dice que nadie la ha contactado para pedir autorización para usar su nombre

Aracely Arámbula aseguró que no le gustaría salir en la serie de Luis Miguel porque está enfocada en proyectos diferentes, como promover su más reciente bloqueador para el sol.

“A mí nadie me ha hablado de la serie y mi nombre no puede salir porque tenía que tener la autorización de mi oficina, de la gente [que trabaja conmigo]; en algún momento se tocará este tema pero por ahorita no me interesa hablar de eso”, dijo la actriz a su llegada a la alfombra roja de la Fundación Angelitos Unidos Contra el Cáncer.

La actriz afirmó que no hablará de su relación con el cantante.

“Pregúntale [a Luis Miguel] cuando lo veas, tú pregúntale. Ustedes que ya lo pueden entrevistar pues pregúntenle a él, porque eso le corresponde decirlo a él”, dijo.

Aracely Arámbula y el cantante tuvieron un romance de cuatro años y procrearon dos hijos.

