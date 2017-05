Olga Breeskin se sigue colgando de Juan Gabriel

Además de Luis Alberto y Joao Gabriel, también Jean Aguilera Salas, afirma la ex vedette

De los siete hijos que tuvo Juan Gabriel, tres de ellos son biológicos, afirmó Olga Breeskin, quien durante tres décadas se mantuvo cercana al Divo de Juárez.



“Los únicos hijos biológicos, como decía Juan Gabriel, sangre de su sangre y carne de su carne, son Joao, Luis Alberto y Jean. Fuera de esos tres, no hay más biológicos”.

Es decir, Breeskin revelaría al fin el misterio respecto a cuál de los cuatro hijos que Alberto Aguilera Valadez tuvo con Laura Salas es su consanguíneo. Se trata de Jean, quien es el menor de los hermanos Aguilera Salas y actualmente ronda los 25 años.



Sobre la supuesta hija biológica de Alberto Aguilera Valadez, de nombre Gabriela, Olga también reaccionó. “Yo tengo información de viva voz de que Gabriela no es su hija biológica. Pregunten en la Corte de Ciudad Juárez, donde el caso se cerró en los noventas. Ella no tiene nada que ver con la sangre del Divo de Juárez. A mí nunca me habló de una Gabriela”.



Olga, quien durante la última década de vida de Juan Gabriel permaneció distanciada con el artista debido a problemas legales, aseguró que su amigo hubiera sido incapaz de dejar desprotegidos a sus siete hijos. “debo pedir justicia para todos. Adoptivos o no, biológicos o no, Juan Gabriel los amaba y yo soy testigo de ese amor”.

Joel O’Farrili / LMSHOW