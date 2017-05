Kate del Castillo continúa campaña para evitar maltrato a las mujeres

Ahora toca al programa El Gordo y la Flaca conocer los maltratos

Kate del Castillo estuvo en el Programa El Gordo y la Flaca en su campaña para acabar contra el maltrato hacia las mujeres.

“Mi primer marido me decía hoy amanecíste más fea que ayer, y luego te da un beso, lo empiezas a justificar hasta que acaban con todo, hay quienes no están para contarlo, me quiso ahorcar, los golpes son lo de menos cuando vives para contarlo” señaló.

Kate del Castillo ha encontrado en un grupo de mujeres con mala suerte en el amor, su refugio, ellas mismas se llaman Las Lagartonas, donde es característico que para pertenecer hayan fracasos amorosos, o no gusten de los hombres.

Entre ellas están Montserrat Oliver, Roxana Castellanos, Fabiola Campomanes, Yolanda Andrade, recientemente se excluyó a Bárbara Coppel.

Redacción LMSHOW