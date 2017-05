Rechaza Julián Gil solicitar pruebas de ADN a su hijo

Niega usar ese recurso en la batalla legal contra Marjorie de Sousa, para quien pide respeto

Julián Gil no planea solicitar una prueba de ADN para su pequeño Matías Gregorio, como parte del proceso legal que lleva contra la madre de su hijo, Marjorie de Sousa, quien solicita al juez una pensión mensual para el niño equivalente a 10 mil dólares.



“Eso no está contemplado. Yo creo que Marjorie se merece todo el respeto como mujer y como la madre de mi hijo. La prueba de ADN no viene al caso, ahora lo que sí viene al caso es defender los derechos de mi hijo, para eso estoy aquí”, declaró Julián a los micrófonos de LMShow, durante su llegada a la Ciudad de México, donde este viernes se reunirá con su pequeño.



El argentino agregó sus intenciones de luchar para que sus hijos mayores también puedan gozar de la compañía del niño. “En este momento solamente lo puedo ver yo. Los abogados harán lo posible para que también puedan verlo mis otros hijos, incluso, mis hermanas”.



También compartió que la próxima audiencia del caso será el 9 de junio.

Joel O’Farrili / LMSHOW