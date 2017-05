Julián Gil impugnará decisión de juez para ver a su hijo

Más Chismes

La pelea legal entre Marjorie de Sousa y Julián Gil por la manutención y custodia de su hijo continúa, pese a que se estuvo rumorando que la jueza que lleva el caso fallo a favor de la actriz, el mismo actor salió a decir que desconoce dicha información.

Y es que de acuerdo con Primer Impacto, la decisión de la jueza sería que el actor argentino tendría que dar el 20% de su salario por concepto de manutención y poder ver a su hijo sólo una hora los viernes en oficinas gubernamentales de México.

Sin embargo, Gil dejó claro que la demanda continúa y aún no hay conclusión en el caso, su abogado explicó cómo sigue el proceso legal, “No ha habido sentencia, fallo, ni decisión de ningún Juez. Eso no es cierto y no sé de dónde pudieron salir esos supuestos documentos que yo no he visto.”

Lo que sí sabemos es que hoy Julián viajó a la Ciudad de México para poder ver al pequeño Matías Gregorio, ya que tenía dos meses sin verlo, “Estuve solamente yo con el niño, ella sí estuvo (Marjorie), me lo dio y yo se lo entregué a ella. Puedo decir que dentro de lo incómodo fue muy respetuoso”, dijo a los medios cuando terminó su breve visita.