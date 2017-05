Chiquis Rivera reconoce que sufrió maltratos de exparejas

La hija de Jenni Rivera no dio detalles de los exnovios que pudieron haberla abusado

Primicias

Aunque no ahondó en detalles, Chiquis Rivera reconoció ante los micrófonos de “Suelta la sopa” que varias de sus exparejas fueron abusivas con ella.

“Yo también he sufrido, he pasado maltratos en mis relaciones, ¿verdad? Pero yo digo, pues ahí uno tiene que aprender de esas experiencias y decir, ‘hay salida’. Yo quiero ser feliz y me merezco ser feliz y ser amada bien”, dijo la cantante.

Chiquis terminó recientemente con su novio de varios años, el empresario Ángel del Villar, a quien Jenni Rivera detestaba. Sin embargo, la novel cantante no aclaró si este exnovio fue uno de los que la maltrató.