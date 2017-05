Alejandra Guzmán enferma por miedo a no tener visa de trabajo

Aunque faltaban solamente algunos días para su concierto con Gloria Trevi, aún no tenía el documento

Los nervios le hicieron una muy mala jugada a Alejandra Guzmán, quien hasta hace algunos días aún no contaban con su visa de trabajo por parte del gobierno de Estados Unidos para poder cantar con Gloria Trevi, el próximo 3 de junio. La angustia llegó a tal grado que la llamada Reina del Rock enfermo del estómago.

“Estaba muy nerviosa porque no le habían dado la visa, finalmente se la dieron. Me habló y me dijo: ‘me solté del estómago’ y le dije ‘no te preocupes’ y se fue muy feliz”, aseguró don Enrique, en entrevista realizada durante su paso por el aeropuerto capitalino.

Finalmente, la Guzmán sí pudo viajar a Los Àngeles para la promoción de su concierto junto a Trevi. “Se fue muy feliz y creo que tendrá mucho éxito. La preventa va muy bien”, añadió don Enrique.

Finalmente, cualquier dolor o enfermedad pasajera valió la pena, pues desde ayer Alejandra y gloria iniciaron la promoción del evento a través de una conferencia de prensa.