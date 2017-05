Verónica Castro no recibió invitación a la boda

El manager del cantante afirma que en el enlace estuvo la gente que lo ha acompañado durante toda su vida

Cristian Castro lució muy feliz en su enlace civil con Carol Victoria Urban, a pesar de la ausencia de su mamá, la actriz Verónica Castro, quien declaró que no recibió una invitación forman al evento, el intérprete disfrutó plenamente del momento.

Dario de León, manager del famoso Gallito feliz, habló con LMSHOW y ofreció algunos detalles del evento. “Todo fue muy bonito, muy bien. Cristian está muy contento, muy concentrado en sus cosas profesionales y con este cambio de vida muy importante. Estamos todos contentos con eso”, declaró el empresario.

El también promotor artístico evitó abundar respecto a la ausencia de la actriz en la ceremonia civil, pero confirmó que otros miembros de la familia Castro sí estuvieron presentes. “La señora Verónica no estuvo, estuvo Michelle y toda la familia con la que Cristian ha vivido su vida. Hubo mucha gente, muchos amigos y lo único que puedo decir es que Verónica no estuvo”.

De León, quien también fue uno delos testigos de la boda, evitó mencionar específicamente que integrantes de la familia Castro hicieron acto de presencia. “Eso es muy personal, yo no me meto en ese tipo de cosas ni puedo decir quien fue y quien no fue, eso lo tendrá que decir Cristian”.