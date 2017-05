Excluyen a Chiquis Rivera en folletos de concierto con Ramón Ayala

La nobel cantante, que actuará como telonera, dice que no hay problema, que ella hará su propia promoción para este show

Primicias

Chiquis Rivera está indignada porque los promotores del concierto de Ramón Ayala, Los Invasores de Nuevo León y Los Tucanes de Tijuana, no la incluyeron los flyers del concierto, que se efectuará el 17 de junio en The Forum de Inglewood.

“Sí voy a estar”, dijo la hija de Jenni Rivera en un video que subió a su muro de Facebook. “Mucha gente me está preguntando porque en la promoción no me están agregando, no sé por qué, pero no me importa porque al final del día yo voy hacer mis propios flyers”.

La cantante será la telonera del show que también servirá para celebrar el Día del padre.

“Para mí es un gran honor abrir ese concierto, porque lo voy a abrir yo. Yo voy a ser la primera en subir al escenario”, dijo. “Como dice mi abuelita: ‘diles que una mamacita va a ir a cantarle a los papacitos'”.