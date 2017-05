Espinoza Paz confiesa cómo conquista a las mujeres

Señala que primero es encantador y luego se muestra como todo un protector de su conquista

Probablemente, más de un hombre ha utilizado alguna canción escrita por Espinoza Paz para conquistar a una mujer. Ahora es el propio cantautor quien nos comparte sus mejores técnicas de ligue. ¡Todos atentos!

“Las primeras veces, un hombre tiene que ser encantador para darle confianza a la mujer. Después tienes que ser fuerte, quiere decir que ella sienta seguridad a su lado, que no crea que ella pueda hacer contigo lo que sea, lo que menos soporta una mujer es decirle al novio ‘¡Siéntate ahí!’ y que el novio lo haga. Ellas no quieren estar con alguien así, no les gusta”.

Por otro lado el autor de ‘Lo intentamos’ y ‘Un hombre normal’, aseguró que nunca ha usado sus dotes como compositor para conquistar a una mujer. “Yo no uso la guitarra para conquistar a nadie, yo creo que una mujer la tiene que pasar bien contigo, hay que hacerla reír porque siempre he dicho que ‘si sonríes menos a partir de que llegaste a mi vida, algo está mal’”.

El también cantante aseguró que la tolerancia es un elemento muy importante en las relaciones. “Los hombres deberían de aprender a que seamos tolerantes. La tolerancia es una virtud y me gustaría tenerla”.

Joel O’Farrilli /LMSHow.com