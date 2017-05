Hija de Salma Hayek por poco asiste al concierto de Ariana Grande

La cantante estadounidense es la favorita de su pequeña

Las noticias sobre la terrible tragedia ocurrida en Manchester tras finalizar el concierto de Ariana Grande continúan y ahora es Salma Hayek la que reveló que su pequeña hija Valentina Paloma pudo haber estado presente en la presentación.

En entrevista para un importante medio estadounidense la actriz mexicana dijo sentirse consternada sobre el ataque terrorista y explicó que si la presentación hubiese sido en Londres (donde vive) y no en Manchester, su hija de nueve años habría asistido pues Ariana Grande es la cantante favorita de su hija.

“No estoy segura de como sentirme hoy. Estoy aterrorizada y no sé qué decirle a mi hija (…) estoy todavía emocionalmente afectada. Esta es una de las razones por las que no he dormido”, señaló angustiada.

Recordemos que el atentado dejó un saldo de 22 personas muertas y 59 heridas. Poco a poco se han ido identificado a las víctimas.