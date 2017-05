Revela Verónica Castro que no la invitaron a la boda de su hijo Cristian

El cantante únicamente le mandó una tarjeta para avisarle y aún no conoce a su nueva nuera

Verónica Castro no fue invitada a la boda de su hijo Cristian Castro llevada a cabo el pasado 23 de mayo en Mérida, Yucatán. Desconcertada, la primera actriz habló con el programa Ventaneando para explicar su ausencia en el enlace.

“Todo lo hicieron tan inesperadamente, así decidieron casarse y todo está bien. Cristian me mandó una tarjetita hace algunos días y decía eso (que se iba a casar), pero dije ‘¡No puede ser!’ es una broma, porque mi hijo a veces se pasa de bromista y esa tarjetita era muy X”, explicó Castro a la periodista Pati Chapoy.

La protagonista de clásicos telenoveleros como: Los ricos también lloran y Rosa salvaje, agregó que hasta el momento no ha conocido a su nueva Caro Victoria Urban. “No me la ha presentado, ¿qué hago? Mi mamá también está sacadona de onda, porque, la verdad, no sé por qué Cristian hace las cosas mal, si se pueden hacer bien, lo hizo correteado y por algo lo hará, pero ya también es mayor. Yo nada más digo que Dios los bendiga y que la Virgen los cubra con su manto”.

La también conductora explicó que prefiere reírse de la situación para evitar sufrir. “¿Qué vas hacerle? No puedes hacer nada”.