Esposo de Jacqueline Bracamontes le advierte: “¡Nunca voy a cambiar!”

Martín Fuentes afirma que su sospechoso acercamiento con otra mujer mientras su esposa estaba recién parida, es un tema que ya cerraron

Más Chismes

Martín Fuentes es un personaje que ha estado en el ojo del huracán, más que por sus triunfos como piloto de autos, por sus supuestas infidelidades a su esposa Jacqueline Bracamontes. Aunque evita aceptar una infidelidad, también es muy claro al decir que nunca va a cambiar su personalidad “alocada”, como lo califica la propia Jacky.

“Sigo siendo quien soy y siempre seré lo mismo. Soy una persona amigable, los saludo a cada uno de ustedes, no puedo cambiar eso. Yo seré siempre quien soy y lo más importante es que yo pueda aceptarla como es y al final comunicarnos, hablar mucho y decirnos las cosas, eso es lo más importante”, declaró fuentes a LMSHOW.

Sobre el escándalo generado tras la publicación de unas fotografías, en las que lucía muy atento con otra mujer, mientras Bracamontes cuidaba a su segunda hija recién nacida, señaló que es un asunto cerrado.

“Ella me preguntó, ‘¿Cómo se la pasaron?’. Fue la despedida de un amigo mío en Cancún y se platicó, se platicaron bien las cosas y ya no se toca el punto. Tienes que platicar, no puedes ocultarlo porque es un vaso y el vaso se va llenando, entonces las cosas terminan reventando”.

Joel O’Farrilli/ LMSHOW