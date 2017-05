Jacqueline Bracamontes ignora críticas por relación con William Levy

Señala que mucha gente ha opinado sin conocer el tema

Más Chismes

Después de muchos señalamientos y de que mucha gente la juzgara por supuestamente haberse metido con William Levy mientras él estaba casado, Jacqueline Bracamontes, está totalmente despreocupada por las críticas que pueda causar la publicación de algunos detalles de la relación en su libro ‘La pasarela de mi vida’.



“Sobre ese tema, hay mucha gente que ha opinado sin leer el libro, entonces los invito a que lo lean, ya que se pueden mal interpretar muchas cosas y esto (el libro) no miente”, comentó la conductora a los micrófonos de LMShow.



Durante la presentación del texto autobiográfico, Jacqueline fue tajante al asegurar que las críticas no le afectan. “Cada vez estoy más curtida” y de nueva cuenta invitó al público a comprarlo para enterarse de su versión, sobre la relación que tuvo con el cubano, con quien protagonizó la telenovela Sortilegio, en el 2009.



La también actriz añadió que en la revelación de su relación con William es un asunto que no afecta su matrimonio ni en lo más mínimo. “Para nada, si no Martín no estuviera aquí. Él me dijo ‘¡adelante!’ y ahora él está aquí”.

Joel O’Farrili / LMSHOW