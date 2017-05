Eduardo Santamarina sigue los consejos de Julión Álvarez

El actor nos confesó que, tal como el Rey de la Taquilla lo haría, no permite que su pareja cambie su forma de comer

Luego de que Julión Álvarez rechazara de lleno la idea de dejarse conquistar por Lorena Herrera y de permitir que ésta lo pusiera a dieta, LMShow ya encontró a otro famoso que opina lo mismo que el cantante: Eduardo Santamarina.



El actor de telenovelas como Rubí y ‘Yo amo a Juan Querendón’, comentó con nuestros micrófonos que al inicio de su matrimonio con Mayrín Villanueva, ella trataba a toda costa de disminuir su peso poniéndolo a dieta, pero finalmente se dio por vencida. “Muy al principio intento ponerme a dieta y después me dijo ‘¿Sabes qué? Quédate a cenar. Yo me subo, mejor, para no verte”.



Según el también ex esposo de Itati Cantoral y ex novio de Susana González, a él no le preocupa tener varios kilos demás. “A mí no me importa, yo soy un cínico y un tragón. Yo no me peso, la báscula y yo no nos llevamos”.

Joel O’Farrili / LMSHOW