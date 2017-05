¡EXCLUSIVA! Río Roma se deslinda de robo de sus celulares a sus fans

Afirman que no tienen obligación de reparar el daño que un ladrón hizo a unos estudiantes usando el nombre de la agrupación

Los hermanos Raúl y José Luis Roma, no tienen en mente, ni en la más lejana de sus ideas reponer los 30 teléfonos celulares que la semana pasada un ladrón arrebató a los estudiantes de una escuela secundaria en México, haciéndose pasar como compositor del dueto.

“Primero, no, no tenemos por qué, más bien darles un abrazo y hacerlos sentir bien”, declararon los hermanos Roma a los micrófonos de Los Metiches Show, durante su visita a nuestras instalaciones de Los Ángeles.

Los cantantes de ‘Contigo’ y ‘Mi persona favorita’, consideran que ofrecer que algún estímulo a los adolescentes robados no es la mejor opción, debido a que los 30 muchachos no hicieron hazaña alguna que merezca recompensarlos. “Sería como premiar algo que estuvo mal, lo que más necesitan es un abrazo de ánimo, porque cuando te pasa eso, la gente se desilusiona y dejas de creer en los demás”.

El dueto aseguró que por el momento no visitará la escuela donde se llevó a cabo el robo debido a que no se encuentran en México ni regresarán pronto. Añadieron que, más que un teléfono móvil, les gustaría obsequiar a las víctimas del robo sin importar que esto no sea lo esperado por los estudiantes.