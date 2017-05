Chiquis Rivera mandó a volar a Lorenzo Méndez ¡cinco veces!

Lo trajo durante seis meses suplicando por su amor

Janney Chiquis Rivera reconoce que el nuevo dueño de su corazón es Lorenzo Méndez, vocalista de la Original Banda el Limón, quien le rogó tanto que no tuvo otra opción más que aceptarlo.

“Logró conquistarme luego de seis meses, hizo su trabajo por mucho tiempo, sí estuvo detrás de mi mucho tiempo” le relata a TVNovelas.

“A Lorenzo le dije que no más de cinco veces, creo que eso fue lo que agradó de él, que no se daba por vencido, me tenía mucha paciencia, sabía lo que estaba pasando y dejó que mi corazón sanara” expresó la hija de La Diva de la Banda.

