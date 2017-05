Laura Zapata y Thalía pelean por herencia de su madre

Las hermanas no han llegado a un acuerdo con los bienes que dejó Yolanda Miranda en Estados Unidos

Más Chismes Primicias

Laura Zapata, Thalía, y el resto de las hermanas Sodi, traen un pleito legal porque no se ponen de acuerdo en cómo se van repartir los bienes que dejó la madre de estas mujeres en Estados Unidos.

Laura, quien no tiene relación alguna con sus hermanas, reveló que las diferencias entre ellas les ha impedido llegar a algún acuerdo.

“Estoy en total desacuerdo de cómo han manejado ellas las cosas. Ellas me dijeron muy claramente la última vez que tuve reunión con ellas, ‘a ti no te va a tocar nada de Estados Unidos’, [que] porque eso era de la casa de los perros; entonces yo muy orgullosa dije, ‘está bien’, por orgullo, pero después dije, ‘oye, soy la primogénita, soy la primera hija de mi madre, ¡pues claro que me toca!'”, dijo la actriz al programa Hoy.

Por consiguiente los bienes que dejó Yolanda Miranda, quien falleció hace seis años de forma repentina, no se han repartido.

“No se han terminado de hacer las cosas bien porque considero que las hermanas Sodi Miranda, yo creo que ellas piensan que yo no merezco nada de mi madre, y así se han portado, y bueno, pues ahí estamos desafortunadamente en la discordia de los bienes”, dijo.