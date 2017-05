Don Omar aclara por qué no quiso dar entrevista a su ex

El reguetonero dijo que el equipo de Jackie Guerrido nunca lo contactó para hacer una solicitar formal

Lejos de disculparse por haber dejado a su ex con la palabra en la boca, Don Omar dijo que si no habló con Jackie Guerrido hace unas semanas fue porque “en ningún momento se me habló de compartir entrevistas con quien fuese mi esposa en algún momento”.

En esa ocasión, justo antes de entrar a un programa de radio para promocionar un tema que grabó con Ivy Queen, el puertorriqueño salió de la estación como alma que lleva el diablo sin avisar a nadie. En video grabado y que fue filtrado a los medios, se cómo el cantante se sorprende cuando se da cuenta de que quien hará la entrevista era su ex.

“No creo que nadie dentro de mi equipo de trabajo haya corrdinado una entrevista con mi exesposa”, dijo. “Yo creo que mi exesposa y yo todavía tenemos la gran confianza del mundo de tan siquiera hacernos saber si tenemos trabajo juntos”.

En otras palabras, dijo, la estación para la que trabaja Guerrido nunca contactó al equipo de Don Omar para solicitar la entrevista.

“Tanto Jackie como mi equipo de trabajo tenemos claro que todo es un protocolo dentro del mundo del entretenimiento”, sostuvo.