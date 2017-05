Lupillo Rivera lloraba con serie no oficial de su hermana Jenni

Protagonista de Su nombre era Dolores revela el sentimiento que la historia causó en el llamado Toro del corrido

Aunque Lupillo Rivera es uno de los machos más emblemáticos de la farándula, la serie Su nombre era Dolores… La Jenn que yo conocí, logró tocar sus fibras más sensibles a tal grado que no era capaz de verla.



“Le encantó el trabajo. Él decía que las primeras veces que intento ver la serie no pudo terminar el capítulo porque en verdad sentía que escuchaba a su hermana y le movía muchísimas cosas”, comentó Luz Ramos, protagonista de la serie, a los micrófonos de LMShow.



Entrevistada durante la función debut de Los huevos de mi madre, Ramos aseguró que está lista para las comparaciones con Angélica Celaya, quien dará vida a la Diva de la banda en la serie oficial que se transmitirá por Telemundo. “Es inevitable, la gente ya lo está haciendo y me encanta. Yo creo que son versiones distintas, va hacer una Jenni distinta y a mí no me afecta en lo más mínimo”.



La actriz reiteró que si la serie que protagonizó tuviera algún problema legal, no se hubiera transmitido en Univisión y menos en México, como actualmente ocurre a través de la señal de TV azteca.

Joel O’Farrili / LMSHOW