Lucero no desea compararse con Ninel Conde

Cada una tiene su carrera y su estilo asegura

Más Chismes

Lucero lanza su nuevo material con banda, el cual incluye una canción que también está en el disco más reciente de Ninel Conde, sin embargo, la también actriz no quiere rivalidades con el Bombón Asesino.

“Yo siempre digo que no me gustan las rivalidades, las competencias, no causa polémica con nadie, no le gusta compararse, todos los artistas, vivos o muertos tienen su propia trayectoria y tener una canción que canta Ninel Conde fue mera coincidencia”, expresó a El Gordo y la Flaca.

La cantante dijo que le gusta que la gente tenga opciones y elija entre una versión y otra.

En éste tenor manifestó que no le gusta verse en escándalos, por lo que busca mantener una delgada línea entre la vida privada y la pública.

Redacción LMSHOW