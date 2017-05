Edwin Luna se considera metrosexual

Al cantante de la Trakalosa le gusta cuidarse y verse bien

Más Chismes

Edwin Luna decidió cambiar de look y se pintó el cabello, nada más ni nada menos que de color azul y aunque se empezó a decir que había salido del closet, la verdadera razón es que le gusta cuidar su imagen.

Los saludo a todos desde #CDMX y les comparto que el día de hoy firme contrato con una marca 100% mexicana para sacar un producto propio …. 🙂 no les diré de qué para que estén al pendiente de mis redes y se enteren de que les hablo #InLove #AlwinGad #HastaVolvermeLoco #UnAplauso Una publicación compartida de Edwin Luna Y La Trakalosa DMTY (@edwinlunat) el 16 de May de 2017 a la(s) 3:31 PDT

“Siempre he sido muy extrovertido, muy loco en mis decisiones, tomó decisiones de la noche a la mañana. Un día me levanté y dije ’Me quiero pintar el cabello’ primero me lo pinté morado, luego más azul y así ha ido cambiando”, contó a LMShow.

El cantante nos confesó ser un poco metrosexual y hasta nos contó un ejemplo “Cuando voy Televisa cada vez que me dicen ‘tienes las pestañas muy caídas ¿te las podemos enchinar?’ y yo les digo, pues si levántamelas para verme un poquillo más bonito”.

Además aseguró que también va al SPA, le gusta que le hagan Pedicure y procura no subir de peso “porque no le gusta verse gordo”.