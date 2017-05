Diego Boneta salió con hija de Luis Miguel y luego lo negó

En el 2013, primero declaró que ella no le hacía caso y después que nunca existió una relación

Cuatro años antes de ser elegido como uno de los actores que dará vida a Luis Miguel en su serie biográfica, Diego Boneta salió con su hija Michelle Salas, con quien se le vio constantemente durante prácticamente todo el 2013.

La historia de Boneta y Salas comenzó en Los Ángeles en enero del año mencionado. La pareja fue vista en una fiesta y a partir de entonces sus apariciones juntos fueron constantes. “Es una tipaza, nos estamos conociendo, pero no me pela, espero me den tips”, declaró el mexicano.

La química entre ambos fue tal, que, algunas versiones de prensa, aseguraron que Michelle no dudó en presentar a Diego con su famoso padre y aprovechó una cena con el cantante llevada a cabo en Monterrey, logrando que Luismi diera su visto bueno al nuevo romance.

Con los meses, sus apariciones en público disminuyeron y en octubre, Diego declaró a Ventaneando que “Nunca anduve con Michelle, es muy amiga mía, mexicana que vive aquí y tenemos eso en común. Yo soy soltero y estoy de novio de mi chamba y el trabajo me trae como loco”.

Joel O’Farrili / LMSHOW