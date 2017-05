Armando Manzanero lanza reproche a Juan Gabriel

Le hubiera gustado que el Divo de Juárez se interesara más por la Sociedad de Compositores

Armando Manzanero lamentó el desinterés que Juan Gabriel mostró durante toda su trayectoria por la Sociedad de Autores y Compositores de México. Aseguró que el trato cordial que tenía no fue suficiente para convencerlo de participar en las actividades del organismo.



Durante la conferencia llevada cabo para presentar la edición 2017 de los Premios Trayectoria SACM, se recordó que en la edición pasada, Juanga fue reconocido, pero no acudió a recibir su presea y en su lugar envió a su cuñado Jesús Salas. Aunque Roberto Cantoral intentó ser muy diplomático, Manzanero reaccionó con un comentario más rudo.



“Es una espina que vamos a llevar por siempre. Nunca tuvimos la ocasión de hacerle saber a Juan Gabriel cuanto lo amábamos y lo admirábamos. No hubo oportunidad. Ojalá se haya enterado donde quedaba la sociedad de autores y compositores. Cuando le dimos ese premio, le avisamos, le pedimos, le dijimos, pero no hubo forma de tratar con él, yo creo que tenía muchas cosas que realizar”.



Cantoral justificó la ausencia del oriundo de Parácuaro, Michoacán, con el argumento de que en ese entonces ya enfrentaba problemas de salud, ante lo que Manzanero respondió: “Nosotros tenemos 35 años de estar aquí y los otros 34 tampoco vino”.

Joel O’Farrilli/ LMShow.com