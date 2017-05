Renuncia a la realeza para casarse con el amor de su vida

🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵 สำนักพระราชวังของญี่ปุ่นได้แถลงการณ์เรื่อง เจ้าหญิงมาโกะแห่งอากิชิโนะ (25 ชันษา) พระธิดาพระองค์ใหญ่ในเจ้าฟ้าชายฟุมิฮิโตะ เจ้าชายอากิชิโนะ ทรงหมั้นกับพระสหายชาย เคอิ โคมุโระ (วัย 25 ปี) ซึ่งสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันทำงานอยู่ในสำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ทั้งนี้ เจ้าหญิงมาโกะ จะทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรก ในสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ ที่จะทรงเสกสมรสและจำต้องลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ตามกฎมณเฑียรบาลที่เคร่งครัด —- Japanese Imperial Household released the statement that Her Imperial Highness Princess Mako of Akishino (25 years), eldest daughter of Prince Fumihito, The Prince Akishino is engaged to Kei Komuro (25 years), who graduated the same university, and currently works in a law office in Tokyo. Princess Mako will be the first granddaughter of the Emperor Akihito to be married, and will lose her imperial title and status according to the Japanese Imperial Household Law. —- 秋篠宮あきしののみやご夫妻の長女眞子まこさま(25)が、国際基督教大学に通っていた時の同級生で、横浜市在住の小室圭こむろけいさん(25)と婚約されること16日、わかりました。宮内庁は同日夜、婚約に向けた準備を進めていることを明らかにしています。現行の皇室典範の規定では、眞子さまは結婚によって皇籍から離れられることになります。天皇陛下の4人いる孫で初めての婚約となる。 —- Photo: Mainichi #princessmako #japaneseimperialfamily #japan #眞子内親王 #眞子 #日本 🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵

A post shared by ROYAL WORLD Thailand (@royalworldthailand) on May 17, 2017 at 2:32am PDT