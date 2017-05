Lo ‘feo’ de los 50 más bellos de People en español

Algunos artistas revelan qué parte de su cuerpo es la que menos les gusta

No todo es glamour en la fiesta de los 50 más bellos de People en español, o al menos así lo dejaron ver algunos de los asistentes a este evento que cada año celebra la popular revista en Miami.

En su paso por la alfombra roja, Carmen Villalobos dijo que lo que no le gusta de ella son los pies.

“Yo creo que la mayoría de las mujeres coinciden [conmigo] porque uno de mujer, con el uso de tacones, con el tiempo, esos pobrecitos pies sufren mucho”, dijo la actriz.

David Chocarro, por su parte dijo que “a mí me gustaban mis pies hasta que una vez me dijeron que eran feos. A partir de ahí empecé a darme cuenta de que no eran tan lindos como yo pensaba”, confesó el actor.

Pamela Silva (en foto de portada) reveló que la parte de su cuerpo que menos le gusta es la nariz que, que porque le falta “el huesito” de la punta”.

El Dasa, confesó que su parte que menos le gusta son los pies porque “por las botas, tengo ahí mis callitos en los dedos chiquitos ahí medio fellones”.

